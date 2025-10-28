Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
Срд, 29
Чтв, 30
ЦБ USD 78.98 -1.99 28/10
ЦБ EUR 92.02 -2.06 28/10
Нал. USD 80.80 / 80.80 28/10 13:00
Нал. EUR 94.15 / 95.11 28/10 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 056
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 778
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 011
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 500
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Глава Центробанка заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год
«Текущий цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — заявила Эльвира Набиуллина. Она спрогнозировала, что инфляция в России опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 года. Председатель ЦБ РФ отметила, что нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен, но не навредить потенциалу экономики.

Глава Центробанка заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год. Ее цитирует ТАСС.

«Текущий цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — заявила Эльвира Набиуллина.

Она спрогнозировала, что инфляция в России опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 года.

Председатель ЦБ РФ отметила, что нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен, но не навредить потенциалу экономики.