Глава Центробанка заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год

«Текущий цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — заявила Эльвира Набиуллина. Она спрогнозировала, что инфляция в России опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 года. Председатель ЦБ РФ отметила, что нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен, но не навредить потенциалу экономики.

