Более 230 тысяч рязанцев привились от гриппа

В медицинские учреждения региона на сегодняшний день поступило 240540 доз вакцин. Применяются отечественные препараты «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп» для взрослых и детей. Плановые показатели вакцинации выполнены более, чем на 50%.

