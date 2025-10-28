31-летнего рязанца осудили за ДТП с двумя пострадавшими

Отмечается, что летом 2024 года осужденный двигался на автомобиле и не дал проехать мотоциклу. Транспортные средства столкнулись. Мотоциклист и его пассажир получили тяжкие телесные повреждения. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет ограничения свободы. Водителя лишили «прав» на два с половиной года.