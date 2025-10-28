22-летнего рязанца арестовали на пять суток за тонировку

27 октября в 11:35 в Ряжске на улице Рабочих полицейские остановили для проверки ВАЗ-2115 с тонировкой на передних боковых и лобовом стеклах. Выяснилось, что водитель неоднократно привлекался к ответственности за нарушение. На него составили административный материал, дело передали в суд. Молодого человека арестовали на пять суток.

