Зеленский заявил польскому премьеру Туску, что Украина готова сражаться еще два-три года. Он отметил, что Киев обеспокоен лишь тем, какой ущерб нанесет это решение населению и экономике страны.

Зеленский заявил, что украинский конфликт может затянуться еще на 2-3 года. Об этом пишет «Газета.Ru».

