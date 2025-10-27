За неделю в Рязанской области произошло 15 пожаров

С 20 по 26 октября на территории Рязанской области ликвидировано 15 пожаров: 14 техногенных; 1 загорание мусора. Огнем уничтожено и повреждено 12 строений, 2 единицы техники. Погиб 1 человек, 1 человек получил травмы.