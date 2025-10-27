Юные спасатели «Мещеры» провели тренировку со служебными собаками на улице

26 октября молодежное подразделение ПСО «Мещера» провело тренировку со служебными собаками. Об этом сообщили в их телеграм-канале. Тренировки направлены на то, чтобы отработать действия команды в условиях стресса и неопределенности. Как уточняется в посте, для спасателей собака — это не просто инструмент, а надежный партнер, готовый прийти на помощь в любой момент. Особое внимание было уделено добровольцам, которые провели все это время в ожидании, пока их найдут собаки. Участники отряда отмечают их «невероятную стойкость».

Фото: Молодежное отделение РООО СПО «Мещера»