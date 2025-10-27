Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
Срд, 29
Чтв, 30
ЦБ USD 78.98 -1.99 28/10
ЦБ EUR 92.02 -2.06 28/10
Нал. USD 80.01 / 80.57 27/10 18:40
Нал. EUR 94.00 / 95.20 27/10 18:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 935
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 727
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 931
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 428
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Юные спасатели «Мещеры» провели тренировку со служебными собаками на улице
26 октября молодежное подразделение ПСО «Мещера» провело тренировку со служебными собаками. Об этом сообщили в их телеграм-канале. Тренировки направлены на то, чтобы отработать действия команды в условиях стресса и неопределенности. Как уточняется в посте, для спасателей собака — это не просто инструмент, а надежный партнер, готовый прийти на помощь в любой момент. Особое внимание было уделено добровольцам, которые провели все это время в ожидании, пока их найдут собаки. Участники отряда отмечают их «невероятную стойкость».

26 октября молодежное подразделение ПСО «Мещера» провело тренировку со служебными собаками. Об этом сообщили в их телеграм-канале.

Тренировки направлены на то, чтобы отработать действия команды в условиях стресса и неопределенности. Как уточняется в посте, для спасателей собака — это не просто инструмент, а надежный партнер, готовый прийти на помощь в любой момент.

Особое внимание было уделено добровольцам, которые провели все это время в ожидании, пока их найдут собаки. Участники отряда отмечают их «невероятную стойкость».

Фото: Молодежное отделение РООО СПО «Мещера»