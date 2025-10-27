В Сасове завершилось благоустройство пляжа и сквера «100 березок»

В Сасове завершено благоустройство пляжа на реке Цна и сквера «100 березок» в Авиагородке. Об этом 27 октября сообщила глава Сасовского округа Евгения Рубцова. Она отметила, что планируется проведение открытия сквера, где в ближайшее время начнутся спортивные и культурно-досуговые мероприятия. «Уже сейчас мы видим, что территория пользуется популярностью: там гуляют, занимаются спортом не только жители Авиагородка, но и все сасовцы, а также гости округа. На объекте получаются очень красивые и атмосферные фотографии, поэтому туда приезжают молодожены, чтобы запечатлеть важное и трепетное событие», — отметила она.

Фото: ИД «Пресса»