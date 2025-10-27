В Рязанской области объявили отбой угрозы БПЛА

Опасность налета беспилотников в регионе отменили в 06:06 27 октября. Угроза на территории Рязани и области действовала с прошлого вечера — она была объявлена в 21:44 26 октября. Ранее сообщалось, что за ночь над регионами РФ сбили около 200 беспилотников. По данным Минобороны, над Рязанской областью БПЛА не сбивали.

