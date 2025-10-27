В Рязанской области обнаружили незаконную свалку
В поселке Мурмино Рязанского района на землях, находящихся в частной собственности, выявлены факты размещения отходов. Суд удовлетворил иск, обязав собственников участков ликвидировать несанкционированную свалку. По причине неисполнения решения суда возбуждено исполнительное производство, которое находится на контроле прокуратуры.
