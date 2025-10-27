Рязань
В поселке Мурмино Рязанского района на землях, находящихся в частной собственности, выявлены факты размещения отходов. Суд удовлетворил иск, обязав собственников участков ликвидировать несанкционированную свалку. По причине неисполнения решения суда возбуждено исполнительное производство, которое находится на контроле прокуратуры.

В Рязанской области обнаружили незаконную свалку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В поселке Мурмино Рязанского района на землях, находящихся в частной собственности, выявлены факты размещения отходов.

Суд удовлетворил иск, обязав собственников участков ликвидировать несанкционированную свалку.

По причине неисполнения решения суда возбуждено исполнительное производство, которое находится на контроле прокуратуры.