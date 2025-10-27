В Рязанской области мужчина более 10 лет развращал несовершеннолетних родственниц

В Рязанской области мужчина более 10 лет развращал несовершеннолетних родственниц. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, в 2014 году 57-летний уроженец Львова переехал в Рязанскую область и получил гражданство РФ. В период с 2010 по 2022 годы мужчина развращал свою малолетнюю падчерицу, а с 2012 по 2014 год — несовершеннолетнюю племянницу, которая периодически проживала в его семье в одном из сел Рязанской области. Отмечается, что обе пострадавшие были младше 14 лет.

О преступлениях родственники девочек узнали в 2022 году. Суд приговорил мигранта к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на срок 1 год и 6 месяцев. В настоящее время он отбывает назначенное наказание.

Новоиспеченного россиянина лишили приобретенного гражданства.