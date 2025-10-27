В Рязанской области добились обеспечения ребенка-инвалида лечебным питанием
Прокуратура Кадомского района провела проверку по обращению о нарушении прав ее 10-летней девочки, ребенка-инвалида, на обеспечение лечебным питанием. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства. Установлено, что девочка нуждается в паллиативной помощи и ежедневно требует энтерального лечебного питания. Однако региональный минздрав не не обеспечил ребенка специализированным питанием. В результате прокурор подал иск в суд с требованием предоставить необходимые смеси и компенсировать моральный вред. Суд удовлетворил заявленные требования, и в настоящее время девочка обеспечена лечебным питанием в необходимом количестве.
