В Рязани закрасили еще 125 надписей с рекламой наркотиков

Волонтеры совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД провели акцию «Чистые стены». Они закрасили надписи, содержащие информацию о продаже запрещенных веществ, в Железнодорожном и Советском районах Рязани.