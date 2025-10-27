В Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

Превышения сероводорода в воздухе фиксировали в Дашково-Песочне 23, 24 и 26 октября. Уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 3,42 ПДКмр, 2,94 ПДКмр и 2,66 ПДКмр. Результаты замеров направили в природоохранную прокуратуру, мэрию, Росприроднадзор, Роспотребнадзор.