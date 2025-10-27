В Рязани суд обязал фонд соцстраха возместить моральный вред инвалиду

Прокуратура Пителинского района провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили на сайте ведомства по региону. Выяснилось, что один из инвалидов, согласно индивидуальной программе реабилитации, нуждался в различных технических средствах реабилитации. Однако региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования не предоставило ему необходимые средства, в результате чего мужчина был вынужден приобрести их за собственные деньги. В ответ на это прокурор подал иск в суд с требованием обязать уполномоченный орган возместить причиненный моральный вред. Суд удовлетворил заявленные требования.

