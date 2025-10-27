В Рязани снова заметили подростков-зацеперов

Кадры опубликованы вечером 26 октября. На них видно, как двое подростков зацепились за троллейбус № 1 на Первомайском проспекте. «Обычный вечер в Рязани во время школьных каникул», — отметили в посте.