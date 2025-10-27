В Рязани отремонтируют театр кукол в следующем году

Рязанский театр кукол готовится к капитальному ремонту, который должен начаться в следующем году. Об этом в интервью журналу «Театрал» сообщил директор театра Константин Кириллов. Он отметил, что предыдущая реконструкция проходила с 2011 по 2013 год и стала первой с момента открытия театра в 1982 году. Кириллов подчеркнул, что новая проектно-сметная документация уже разработана, и ремонт станет частью подготовки к столетию театра. Директор выразил уверенность, что команда театра сможет сделать его еще лучше к юбилею, добавив, что многие посетители отмечают уют и красоту помещений. Особое внимание в ходе ремонта будет уделено техническому оснащению.

Особое внимание в ходе ремонта будет уделено техническому оснащению. В частности, планируется заменить верхнюю механическую систему сцены на электронное управление, что значительно улучшит функциональность театра.

Фото: ИД «Пресса»