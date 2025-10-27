В Рязани осудили 29-летнего москвича за мошенничество

Осужденный, выполняя роль курьера, забирал денежные средства у обманутых рязанцев. Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2024 года участники организованной преступной группы осуществляли телефонные звонки пожилым гражданам с использованием подменных номеров.

Они выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и распространяли ложную информацию о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях с участием родственников пенсионеров, требуя срочной финансовой помощи для урегулирования ситуации.

