В Рязани на Московском шоссе произошло ДТП

В Рязани на Московском шоссе произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Автор поста уточняет, что авария случилась возле Автовокзала. На месте работают ГАИ и скорая помощь. Информации о пострадавших пока нет.