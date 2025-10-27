В Рязани через суд ликвидировали благотворительную организацию «МАКС»

Рассмотрено административное дело по иску Министерства юстиции РФ к благотворительному фонду помощи участникам специальной военной операции и членам их семей «МАКС». Основанием для обращения в суд послужил факт неоднократных грубых нарушений некоммерческой организацией законодательства РФ.

В Рязани через суд ликвидировали благотворительную организацию «МАКС». Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Рассмотрено административное дело по иску Министерства юстиции РФ к благотворительному фонду помощи участникам специальной военной операции и членам их семей «МАКС».

Основанием для обращения в суд послужил факт неоднократных грубых нарушений некоммерческой организацией законодательства РФ.

Отчетность о деятельности фонда в Минюст России не предоставлялась, не размещалась в интернете с 2023 года, на информационных ресурсах не опубликован Устав организации, сведения о финансово-хозяйственной деятельности, персональном составе благотворительной организации, благотворительных программах, результатах деятельности также не предоставлялись.

Суд удовлетворил иск.

Решение пока не вступило в законную силу.