В Рязани через суд ликвидировали благотворительную организацию «МАКС». Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.
Рассмотрено административное дело по иску Министерства юстиции РФ к благотворительному фонду помощи участникам специальной военной операции и членам их семей «МАКС».
Основанием для обращения в суд послужил факт неоднократных грубых нарушений некоммерческой организацией законодательства РФ.
Отчетность о деятельности фонда в Минюст России не предоставлялась, не размещалась в интернете с 2023 года, на информационных ресурсах не опубликован Устав организации, сведения о финансово-хозяйственной деятельности, персональном составе благотворительной организации, благотворительных программах, результатах деятельности также не предоставлялись.
Суд удовлетворил иск.
Решение пока не вступило в законную силу.