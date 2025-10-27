В России стартовала шестидневная рабочая неделя
В России стартовала шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщает ТАСС.
Россиянам напомнили, что эта рабочая неделя будет шестидневной в преддверии праздников. Она продлится до 1 ноября.
Отмечается, что на следующей неделе россиян ждет трехдневная рабочая неделя.