В России предложили ужесточить наказание за мошенничество и кражу со счетов пенсионеров

С инициативой выступили депутаты Госдумы. Парламентарии предлагают ужесточить наказание за мошенничество и кражу со счетов предпенсионеров и пенсионеров. За кражу, совершенную с банковского счета, предлагается наказывать 8 годами колонии и штрафом до 500 тыс. рублей. За мошенничество с использованием электронных средств платежа, а также в особо крупном размере или группой лиц — до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

