В России мошенники начали звонить школьникам под видом учителей

Московским школьникам начали поступать звонки от мошенников, которые выдают себя за учителей, сообщили в столичном департаменте образования и науки. Злоумышленники обращаются к ученикам, представляясь школьными преподавателями, и просят предоставить код из SMS, ссылаясь на директора школы. В департаменте подчеркнули, что администрация школы ни при каких обстоятельствах не запрашивает личные данные учащихся.

Московским школьникам начали поступать звонки от мошенников, которые выдают себя за учителей, сообщили в столичном департаменте образования и науки.

Злоумышленники обращаются к ученикам, представляясь школьными преподавателями, и просят предоставить код из SMS, ссылаясь на директора школы.

В департаменте подчеркнули, что администрация школы ни при каких обстоятельствах не запрашивает личные данные учащихся.