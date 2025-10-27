В России мошенники начали звонить школьникам под видом учителей
Московским школьникам начали поступать звонки от мошенников, которые выдают себя за учителей, сообщили в столичном департаменте образования и науки. Злоумышленники обращаются к ученикам, представляясь школьными преподавателями, и просят предоставить код из SMS, ссылаясь на директора школы. В департаменте подчеркнули, что администрация школы ни при каких обстоятельствах не запрашивает личные данные учащихся.
