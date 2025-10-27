В Оренбургской области мужчина задушил соседку и попытался скрыть следы в аварии

27 октября в Оренбургской области 58-летняя женщина стала жертвой жестокого убийства. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

42-летний местный житель напал на свою соседку и задушил её. После этого он поместил тело в автомобиль жертвы и угнал белый «Nissan Qashqai».

Вскоре на одной из трасс угнанная машина врезалась в столб. Преступник попытался скрыть следы, посадив труп женщины за руль, чтобы создать видимость, что она погибла в аварии.

Правоохранительные органы быстро установили обстоятельства трагедии и задержали подозреваемого. На видеозаписи зафиксированы моменты расправы и крики учительницы.

Установлено, что у Александра есть психические проблемы, и он состоит на учёте у психиатра. Ранее он уже нападал на свою соседку по бытовым причинам.

Фото: Плохие новости 18+