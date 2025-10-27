В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО

Украинская армия лишилась около 1 380 военных. Российские средства ПВО сбили 350 беспилотников. ВС РФ поразили военный аэродром ВСУ и объекты, используемые для железнодорожных перевозок оружия в районы боевых действий на Донбассе.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Кроме того, российские бойцы освободили Егоровку в Днепропетровской области, Новониколаевку и Привольное в Запорожской области.