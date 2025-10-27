Рязань
В Госдуме прокомментировали готовящийся план Зеленского о прекращении огня
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила мнение, что план прекращения огня, предложенный Зеленским и европейскими лидерами, может быть полезен, если будет основан на переговорах между Путиным и Трампом. Она отметила, что агрессивные заявления Киева и европейских стран, включая угрозы уничтожения российской инфраструктуры, делают план непоследовательным и подрывают его эффективность. Несмотря на сомнения, Журова считает, что план стоит обсудить и скорректировать.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала мнение о том, что план прекращения огня, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским и главами европейских стран, может быть полезен, если он будет основываться на переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Лента. ру»

Журова отметила, что в последние дни Зеленский и его европейские партнеры демонстрировали агрессивный подход, включая заявления о возможности уничтожения российской инфраструктуры европейскими силами.

«План о прекращении огня выглядит непоследовательно на фоне таких заявлений», — подчеркнула депутат. Она выразила сомнения в эффективности предлагаемого плана, учитывая существующий подход «коалиции желающих» к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Тем не менее, Журова считает, что такой план может быть интересен для обсуждения и корректировки.