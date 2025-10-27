В Госдуме прокомментировали готовящийся план Зеленского о прекращении огня

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала мнение о том, что план прекращения огня, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским и главами европейских стран, может быть полезен, если он будет основываться на переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Лента. ру»
Журова отметила, что в последние дни Зеленский и его европейские партнеры демонстрировали агрессивный подход, включая заявления о возможности уничтожения российской инфраструктуры европейскими силами.
«План о прекращении огня выглядит непоследовательно на фоне таких заявлений», — подчеркнула депутат. Она выразила сомнения в эффективности предлагаемого плана, учитывая существующий подход «коалиции желающих» к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.
Тем не менее, Журова считает, что такой план может быть интересен для обсуждения и корректировки.