Умер российский журналист и эксперт по недвижимости Дмитрий Синочкин

В Санкт-Петербурге на 69-м году жизни скончался известный журналист и эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Синочкин. Об этом сообщает журнал «Пригород». Последний год своей жизни Синочкин боролся с тяжелым заболеванием, продолжая свою журналистскую деятельность, анализируя и описывая события на рынке недвижимости. Согласно публикации, причина смерти не уточняется, однако в июле Синочкин сообщил о своем диагнозе — неоперабельном раке горла. Журнал отметил, что Дмитрий был мастером слова, который умел точно описывать события и делать острые замечания по самым запутанным ситуациям в сфере недвижимости.

Дмитрий Синочкин родился в 1957 году в Ленинграде и окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена. Он начал свою карьеру в многотиражной газете «Ижорец», а затем работал в таких изданиях, как «КоммерсантЪ-СПб», «Деловой Петербург» и «Недвижимость и строительство Петербурга». В последние годы он занимал пост главного редактора журнала «Пригород».

Фото: Дмитрий Синочкин/ВКонтакте