Украинские мошенники начали звонить россиянам с иранских и грузинских номеров

Украинские телефонные мошенники разработали новый способ обхода российских блокировок, используя номера из Ирана (+98), Грузии (+995) и Словакии (+421). Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Злоумышленники продолжают выдавать себя за представителей банков, правоохранительных органов и государственных учреждений, пытаясь выманить у граждан коды из SMS-сообщений. Специалисты настоятельно рекомендуют игнорировать такие звонки и предостеречь пожилых людей, которые особенно уязвимы перед мошенническими схемами. В связи с этой ситуацией Госдума обозначила две главные цели: прекратить использование около 3,5 миллиона иностранных номеров без биометрических данных и предотвратить попытки мошенников переключиться на стационарные телефонные линии, активно используемые пенсионерами.