Телефонные мошенники за выходные похитили у рязанцев около 1,7 млн рублей

Телефонные мошенники за выходные похитили у рязанцев около 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники полиции зафиксировали три новых факта дистанционного мошенничества.

Злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных и финансовых организаций, заставляли потерпевших называть коды из поступивших смс, сообщали об утечке персональных данных, пугали возможной потерей сбережений с банковских счетов, возбуждением уголовных дел.

В совокупности аферисты похитили у рязанцев 1 миллион 688 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.