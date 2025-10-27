Старожиловской школе подарили мебель и спортивный инвентарь

Старожиловская средняя школа получила комплект новой ученической мебели и спортивного инвентаря. Инициатива была реализована в рамках благотворительной программы ПАО «РЭСК» (входит в Группу РусГидро), одним из ключевых направлений которой является обновление материально-технической базы образовательных учреждений региона.

Для учеников закупили современные парты и стулья. Спортивный зал пополнился новым оборудованием: гимнастическими матами, баскетбольными, футбольными и теннисными мячами, эспандерами и снарядами для метания в цель.

«Мы надеемся, что наша поддержка позитивно повлияет на успеваемость школьников и заложит прочную основу для достижения ими высоких результатов в будущем», — отметила исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук.