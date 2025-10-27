Стало известно о других пострадавших в серьезном ДТП в Скопине

Напомним, авария произошла утром 26 октября вблизи дома № 40 по улице Ленина в Скопине. 48-летний житель Скопинского района, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершил столкновение с «Ладой» под управлением 41-летнего местного жителя. Пострадали оба водителя, а также две женщины 36-ти и 48-ми лет. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

