Сотрудники ГАИ обратились к рязанцам через громкоговорители
Инспекторы предупреждают о соблюдении правил дорожного движения с помощью сигнально-громкоговорящего устройства полицейского автомобиля. Во время патрулирования оживленных улиц, а также мест массового скопления людей, стражи порядка уделяют особое внимание пешим участникам дорожного движения.
