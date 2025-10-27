Сотрудники ГАИ обратились к рязанцам через громкоговорители

Инспекторы предупреждают о соблюдении правил дорожного движения с помощью сигнально-громкоговорящего устройства полицейского автомобиля. Во время патрулирования оживленных улиц, а также мест массового скопления людей, стражи порядка уделяют особое внимание пешим участникам дорожного движения.