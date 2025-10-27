Рязанский каноист Захар Петров стал заслуженным мастером спорта России

Рязанский каноист Захар Петров стал заслуженным мастером спорта России. Приказ опубликовало Министерство спорта РФ. Он является пятикратным чемпионом мира и участвовал в Олимпийских играх. В августе на чемпионате мира в Милане, выступая за сборную России в нейтральном статусе, Петров завоевал две золотые медали.