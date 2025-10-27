Рязанские инспекторы ГАИ помогли пострадавшим в аварии до приезда скорой

Отмечается, что ДТП произошло в Спасском районе. Там столкнулись «Шкода Суперб» и «Лада Гранта». Сотрудники полиции оперативно оказали помощь, используя укладки, они стабилизировали состояние пострадавших до прибытия медиков.