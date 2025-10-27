Рязанцы возмутились стоянкой грузовиков в спальном районе

Об этом РЗН. инфо сообщил местный житель. По его словам, водители фур останавливаются в спальном районе на улице Костычева. Грузовики, по словам рязанца, мешают жителям переходить дорогу. Также мужчина возмутился работающими по ночам двигателями фур.