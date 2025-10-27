Рязанцы пожаловались на состояние дорог на улицах Телевизионная и Халтурина

Рязанцы пожаловались на состояние дорог на улицах Телевизионная, Халтурина и Ломоносова. Фото в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели. По словам местных жителей, дороги превратились в «сплошное болото», где машины разрушают газоны, а пешеходы рискуют увязнуть в грязи по щиколотку. Рязанцы отметили, что ремонта не было уже очень давно. «Где асфальт? Где бордюры?» — пишут они. Кроме того, жители надеются на установку заборов на газонах, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение территории.

