Рязанцы досрочно получат детские пособия за октябрь

В Социальном фонде сообщили, что 1 ноября большинству рязанских семей перечислять пособия на детей за октябрь. Выплаты придут родителям, которые получают средства на счет в банк. 1 ноября им поступят: Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям. Выплата на первого ребенка до 3 лет. Пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Помимо этого, в ноябре рязанцы получат еще несколько выплат. 5 ноября жителям региона начислять ежемесячную выплату из средств материнского капитала, 7 ноября — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.

