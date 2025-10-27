Рязанцам рассказали об изменении работы «Почты России» в праздничные дни

Рязанцам рассказали об изменении работы «Почты России» в праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

4 ноября станет выходным для большинства отделений. 3 ноября они закроются на час раньше, а 1 и 2 ноября будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

Кроме того, 4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями соцфонда.