Рязанцам рассказали, когда стоит менять летние шины на зимние

В ГАИ отметили, менять колеса рекомендуется, когда дневная температура воздуха устойчиво держится в районе +5, +7 °C. Это связано с тем, что ночная, утренняя и вечерняя температуры в эти дни могут опускаться до 0 °C или даже ниже. «Госавтоинспекция Рязанской области призывает автовладельцев не затягивать с заменой. Это простое, но важное действие, которое может значительно повлиять на безопасность на дороге в осенне-зимний период», — отметили в посте.

