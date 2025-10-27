Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
10°
Втр, 28
10°
Срд, 29
ЦБ USD 78.98 -1.99 28/10
ЦБ EUR 92.02 -2.06 28/10
Нал. USD 80.01 / 80.57 27/10 18:40
Нал. EUR 94.00 / 95.20 27/10 18:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 876
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 707
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 898
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 393
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, что человеческий глаз не замечает разницы между 4K и 8K
Исследования показывают, что большинство зрителей не способны различить разрешение 4K и 8K на обычном расстоянии просмотра. Об этом рассказали в материале издания «nature communication». Для того, чтобы заметить разницу в качестве изображения, необходимо находиться на расстоянии не более полуметра от экрана. При стандартном расстоянии в 2 метра глаз не улавливает различий в плотности пикселей, что, мнению автора, ставит под сомнение целесообразность покупки дорогих 8K телевизоров. В то время как хорошие модели 8K стоят от 300 тысяч рублей, топовые 4K телевизоры можно приобрести примерно за 100 тысяч рублей, что делает их более доступным вариантом для большинства потребителей.

Исследования показывают, что большинство зрителей не способны различить разрешение 4K и 8K на обычном расстоянии просмотра. Об этом рассказали в материале издания «nature communication».

Для того, чтобы заметить разницу в качестве изображения, необходимо находиться на расстоянии не более полуметра от экрана.

При стандартном расстоянии в 2 метра глаз не улавливает различий в плотности пикселей, что, мнению автора, ставит под сомнение целесообразность покупки дорогих 8K телевизоров. В то время как хорошие модели 8K стоят от 300 тысяч рублей, топовые 4K телевизоры можно приобрести примерно за 100 тысяч рублей, что делает их более доступным вариантом для большинства потребителей.