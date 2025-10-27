Россиянам рассказали, что человеческий глаз не замечает разницы между 4K и 8K

Исследования показывают, что большинство зрителей не способны различить разрешение 4K и 8K на обычном расстоянии просмотра. Об этом рассказали в материале издания «nature communication». Для того, чтобы заметить разницу в качестве изображения, необходимо находиться на расстоянии не более полуметра от экрана. При стандартном расстоянии в 2 метра глаз не улавливает различий в плотности пикселей, что, мнению автора, ставит под сомнение целесообразность покупки дорогих 8K телевизоров. В то время как хорошие модели 8K стоят от 300 тысяч рублей, топовые 4K телевизоры можно приобрести примерно за 100 тысяч рублей, что делает их более доступным вариантом для большинства потребителей.

