Прокуратура Рязани восстановила права 11 граждан на льготные лекарства

Прокуратура Московского района провела проверку и выявила факты несоблюдения сроков обеспечения граждан льготными лекарствами. Об этом сообщили на сайте ведомства. В адрес Государственного автономного учреждения Рязанской области «Рязань-Фармация» было внесено представление. В результате рассмотрения представления нарушения были устранены, а ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Благодаря вмешательству прокуратуры права 11 граждан на получение необходимых медикаментов были восстановлены.