Под Рязанью случилась авария с фурами
Под Рязанью произошло ДТП с фурами. Об сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Уточняется, что авария случилась возле поворота в сторону деревни Секиотово. По словам очевидцев, у одного большегруза сильно смяло кабину.
Фото: Топор. Рязань