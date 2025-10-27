Под Рязанью случилась авария с фурами

Под Рязанью произошло ДТП с фурами. Об сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Уточняется, что авария случилась возле поворота в сторону деревни Секиотово. По словам очевидцев, у одного большегруза сильно смяло кабину.