Начальника рязанского сельхозпредприятия осудили за использование пестицидов

Отмечается, что при проверке выявили нарушения в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. В адрес организации направили представление. Руководитель хозяйства обязан был сообщить о проделанной работе. Однако информация не поступила. В отношении начальника Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении. Суд назначил ему 4000 рублей штрафа.