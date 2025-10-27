Начальника рязанского сельхозпредприятия осудили за использование пестицидов
Отмечается, что при проверке выявили нарушения в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. В адрес организации направили представление. Руководитель хозяйства обязан был сообщить о проделанной работе. Однако информация не поступила. В отношении начальника Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении. Суд назначил ему 4000 рублей штрафа.
