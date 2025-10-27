Минфин ужесточит правила выдачи семейной ипотеки

С 1 февраля семьям запретят брать по одной семейной ипотеке на каждого из супругов. По новым правилам, один из супругов обязательно должен выступить в роли созаёмщика. При этом у них сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.