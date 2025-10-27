Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
Втр, 28
Срд, 29
ЦБ USD 80.97 -0.3 25/10
ЦБ EUR 94.08 -0.31 25/10
Нал. USD 80.50 / 80.40 27/10 13:50
Нал. EUR 94.02 / 94.80 27/10 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 836
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 687
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 866
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 372
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Малков: во Дворце детского творчества многие недочеты уже устранены, виден явный прогресс
Глава региона отметил, что команда «Единой России» вместе с участниками программы «ГЕРОИ62» и активными жителями города посмотрела, как были устранены недостатки после проверки Дворца детского творчества в мае. Так, начался капитальный ремонт кровли, работы завершат до конца марта. Приведены в порядок холлы, появилась удобная навигация. В каждом фойе установлены кулеры, посетителям бесплатно выдают бахилы. Для маломобильных граждан установлены кнопки вызова персонала, оборудован подъемник и адаптирована часть туалетов. Обновлена детская площадка.

Губернатор Рязанской области сообщил о результатах повторной проверки «Народным контролем» Дворца детского творчества в Рязани. Пост об этом появился в его Telegram-канале.

Глава региона отметил, что команда «Единой России» вместе с участниками программы «ГЕРОИ62» и активными жителями города посмотрела, как были устранены недостатки после проверки Дворца детского творчества в мае. Так, начался капитальный ремонт кровли, работы завершат до конца марта. Приведены в порядок холлы, появилась удобная навигация. В каждом фойе установлены кулеры, посетителям бесплатно выдают бахилы. Для маломобильных граждан установлены кнопки вызова персонала, оборудован подъемник и адаптирована часть туалетов. Обновлена детская площадка.

«Многие недочеты уже устранены, виден явный прогресс. Здание является объектом культурного наследия, работы по его восстановлению требуют серьезного финансирования. Но многого можно добиться, если тщательно и аккуратно привести все помещения и прилегающую территорию в порядок», — подчеркнул Павел Малков.

«Народный контроль» продолжит работу. О том, как стать участником проекта, можно узнать здесь.