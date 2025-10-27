Малков: во Дворце детского творчества многие недочеты уже устранены, виден явный прогресс

Глава региона отметил, что команда «Единой России» вместе с участниками программы «ГЕРОИ62» и активными жителями города посмотрела, как были устранены недостатки после проверки Дворца детского творчества в мае. Так, начался капитальный ремонт кровли, работы завершат до конца марта. Приведены в порядок холлы, появилась удобная навигация. В каждом фойе установлены кулеры, посетителям бесплатно выдают бахилы. Для маломобильных граждан установлены кнопки вызова персонала, оборудован подъемник и адаптирована часть туалетов. Обновлена детская площадка.

Губернатор Рязанской области сообщил о результатах повторной проверки «Народным контролем» Дворца детского творчества в Рязани. Пост об этом появился в его Telegram-канале.

Глава региона отметил, что команда «Единой России» вместе с участниками программы «ГЕРОИ62» и активными жителями города посмотрела, как были устранены недостатки после проверки Дворца детского творчества в мае. Так, начался капитальный ремонт кровли, работы завершат до конца марта. Приведены в порядок холлы, появилась удобная навигация. В каждом фойе установлены кулеры, посетителям бесплатно выдают бахилы. Для маломобильных граждан установлены кнопки вызова персонала, оборудован подъемник и адаптирована часть туалетов. Обновлена детская площадка.

«Многие недочеты уже устранены, виден явный прогресс. Здание является объектом культурного наследия, работы по его восстановлению требуют серьезного финансирования. Но многого можно добиться, если тщательно и аккуратно привести все помещения и прилегающую территорию в порядок», — подчеркнул Павел Малков.