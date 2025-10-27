Лавров сообщил о готовности Путина принять концепцию США по Украине

«Президент России Владимир Путин [на Аляске] подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной [спецпосланником президента США Стивом] Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: „Верно ли это? Так ли это?“ Все было подтверждено», — отметил Сергей Лавров. После этого президент Путин заявил, что «Россия готова принять их (США. — РБК) концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе». Но прямого ответа не последовало. Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения и обсудить итоги переговоров с союзниками.

Москва готова принять концепцию США по урегулированию на Украине, о чем сообщила на саммите в Анкоридже. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров, пишет РБК.

«Президент России Владимир Путин [на Аляске] подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной [спецпосланником президента США Стивом] Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: „Верно ли это? Так ли это?“ Все было подтверждено», — отметил Лавров.

По его словам, после этого президент Путин заявил, что «Россия готова принять их (США. — РБК) концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе». Но прямого ответа не последовало.

Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения и обсудить итоги переговоров с союзниками.