ФНС сможет автоматически списывать долги с банковских карт россиян без суда

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, которые позволят Федеральной налоговой службе (ФНС) взыскивать задолженности с физических лиц без необходимости обращения в суд. Новый порядок будет касаться только граждан, не зарегистрированных как индивидуальные предприниматели.
Процесс взыскания будет состоять из нескольких этапов. Первым шагом станет направление официального требования об уплате долга налогоплательщику. У граждан будет 30 дней с момента получения данного документа для добровольной оплаты или подачи возражений. В течение этого периода никаких принудительных мер применяться не будет.
Если налогоплательщик проигнорирует требование, ФНС получит право заблокировать его счета до полного погашения задолженности. В случае, если блокировка окажется недостаточной, налоговая служба сможет вынести решение о взыскании задолженности в одностороннем порядке. Это даст право ФНС списывать средства с расчетных счетов и электронных кошельков без необходимости судебного решения.
Если на счетах гражданина недостаточно средств для покрытия долга, к процессу подключатся судебные приставы, которые будут взыскивать задолженность за счет имущества должника.