ФНС сможет автоматически списывать долги с банковских карт россиян без суда

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, позволяющие ФНС взыскивать задолженности с физических лиц без суда, кроме ИП. Процедура начинается с направления требования об уплате, после чего даётся 30 дней на добровольную оплату или возражения без принудительных мер. При игнорировании требования ФНС вправе заблокировать счета должника. Если этого недостаточно, налоговая может списывать средства с расчетных счетов и электронных кошельков без судебного решения. В случае нехватки средств для погашения долга подключаются судебные приставы, взыскивающие задолженность с имущества должника.

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, которые позволят Федеральной налоговой службе (ФНС) взыскивать задолженности с физических лиц без необходимости обращения в суд. Новый порядок будет касаться только граждан, не зарегистрированных как индивидуальные предприниматели.

Процесс взыскания будет состоять из нескольких этапов. Первым шагом станет направление официального требования об уплате долга налогоплательщику. У граждан будет 30 дней с момента получения данного документа для добровольной оплаты или подачи возражений. В течение этого периода никаких принудительных мер применяться не будет.

Если налогоплательщик проигнорирует требование, ФНС получит право заблокировать его счета до полного погашения задолженности. В случае, если блокировка окажется недостаточной, налоговая служба сможет вынести решение о взыскании задолженности в одностороннем порядке. Это даст право ФНС списывать средства с расчетных счетов и электронных кошельков без необходимости судебного решения.

Если на счетах гражданина недостаточно средств для покрытия долга, к процессу подключатся судебные приставы, которые будут взыскивать задолженность за счет имущества должника.