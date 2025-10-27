Елена Волкова вновь стала депутатом Рязгордумы
Освободившийся мандат передали Елене Волковой. Она также была депутатом гордумы третьего созыва. Елена Волкова приступила к исполнению полномочий 9 октября. На заседании глава муниципального образования Татьяна Панфилова вручила ей удостоверение депутата РГД.
В Рязани назначили нового депутата гордумы. Об этом стало известно на заседании в понедельник, 27 октября.
Ранее сообщалось, что депутата городской думы Юлию Феоктистову лишат полномочий.
Решение связано с ее переходом в областную думу.
Фото — Рязгордума