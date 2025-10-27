Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением ребенка отцом одноклассника

В октябре текущего года возле одной из школ 11-летний мальчик подвергся нападению со стороны отца одноклассника. Мужчина, используя малозначительный повод, нанес один удар рукой по лицу малолетнего и высказал угрозу убийством. Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.