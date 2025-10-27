Аркадий Фомин: в планах — сдать долгожданный Дом культуры в поселке Пителино к Новому году

В ходе рабочей поездки в Пителинский округ председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин вместе с общественностью проинспектировал выполнение работ по строительству Пителинского дома культуры, который возводится по государственной федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Программа, которая начала реализовываться в России с 2020 года, направлена на улучшение качества жизни на селе, обеспечение устойчивого развития территорий, сохранении доли сельского населения.

По проекту — новый Дом культуры — двухэтажное здание общей площадью более 4000 квадратных метров, внутри которого предусмотрены вестибюль, фойе, гардероб, актовый зал на 300 мест, кабинеты для творческих объединений, спортивный зал, технические помещения.

«К настоящему времени работы выполнены более чем на 70%. Подрядчик возвел стены, установил окна, смонтирована блочно-модульная котельная, внутренняя система вентиляции, частично — система электроснабжения. На прилегающей территории подготавливается основание под укладку тротуарной плитки и асфальта. Строительство ведется в хорошем темпе, качество контролируется. В планах — сдать долгожданный Дом культуры к Новому году», — подытожил Аркадий Фомин.